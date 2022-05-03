В Будапеште отреагировали на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Венгрия знала о плане Путина напасть на Украину. Там назвали его утверждения «фейковыми», назвав это якобы такой реакцией Киева на отказ поставлять украинской стороне оружие.

Об этом в Twitter написал госсекретарь Венгрии по международным связям и отношениям Золтан Ковач.

«3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и выдумывание лжи не изменит нашей позиции», — написал он.

Напомним, в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал позицию Венгрии относительно развязанной Россией войны против Украины и заявил, венгерские власти знали о подготовке полномасштабного вторжения России, а также имели свой территориальный интерес.