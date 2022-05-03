«Тема Холокоста, тема Гитлера и нацистов очень болезненна для еврейского народа. Когда о ней кто-то говорит, а в особенности, когда о ней говорит такой высокопоставленный чиновник как глава МИД РФ Сергей Лавров, то он должен быть особенно осторожен. Потому что, это как прогулка по минному полю – любое неосторожное движение, с той или другой стороны, может спровоцировать детонацию взрыва». Об этом «Минвал» заявил израильский эксперт Михаил Финкель.

По его словам, это как раз то, что произошло, потому что действительно Сергей Лавров сравнил Зеленского с Гитлером. «Да, Зеленский – человек, действительно с большой примесью еврейской крови, однако, подчеркну, что евреем он себя сам не считает, может разве что, отчасти, этническим. По вероисповеданию Зеленский — православный христианин, его жена украинка, своих детей: сыну и дочку, он крестил в самом известном православном соборе Киева. Никакого отношения к еврейству он не имеет», — подчеркнул политолог.

По мнению Финкеля, с точки зрения «Закона о возвращении в государство Израиль», если бы Зеленский подал бы документы на репатриацию в Израиль, то будучи христианином, а, следовательно, вероотступником, он бы не имел право на получение еврейского гражданства.

«Потому что Израиль – иудейское государство, где есть национальная религия – иудаизм и любой еврей, который сменил веру отцов, не имеет право на репатриацию. Поэтому он всего лишь этнический еврей. Сравнивать его с Гитлером, мне кажется было неправильно, это было большой ошибкой», — подчеркнул политолог.

Действительно, по его словам, с точки зрения исследований, у Гитлера есть минимальная, крохотная, «на какую-то долю процента», доля еврейский крови.

«Проводились генетические исследования в Великобритании, в других местах, которые показали, что у Гитлера есть какая-то очень гипермизерная доля еврейской крови. Конечно, сам Гитлер евреем не был, ни по папе, ни по маме, говорить об этом смешно и неправильно, Гитлер одиозен», — добавил политолог.

Другое дело, по словам Финкеля, что Израиль многократно и на всех уровнях осуждал героизацию Украиной фашистов, и коллаборационистов с фашистами.

«Бендера сотрудничал с фашистами, Шухевич был капитаном СС – правда они были лишены звания героев Украины, но остались региональными героями – памятниками им поставлены, улицы названы в их честь», — отметим политолог.

Действительно, по словам Финкеля, в Украине есть националистические батальоны, которые имеют символику СС. Однако, тем не менее, по словам Финкеля, сравнивать Зеленского с Гитлером «было очень неправильно».

«В каждом народе есть выродки, и в еврейском народе тоже. Но я приведу другой пример, к которому мог апеллировать министр Лавров. Например, у печально известного коллаборациониста с нацистами Власова, в его Русской освободительной армии был помощник – еврей Милетий Зыков. Это был псевдоним, его настоящая фамилия была еврейская, и он помогал генералу Власову, писал для него экономическую программу, в сущности, был гениальным человеком, но пытаясь выжить, помогал немцам. А в конце войны был убит сотрудниками СС. Были евреи, которые работали в так называемой «еврейской полиции», помогали фашистам в концлагерях, были разные выродки в нашем народе», — добавил Фринкель.

Но все-таки, по его словам, сравнение с Гитлером «омерзительно и это вызвало большую волну негодования в Израиле».

«Мне хочется верить, что у Израиля не будет серьезного разрыва отношений с Россией. Мне кажется, должно быть выражено некое извинение со стороны Лаврова, которое должно смягчить эту ситуацию, потому что любое сравнение с Гитлером очень болезненное, тяжелое, и не стоило этого делать. Утверждение о том, что Гитлер имел какую-то еврейскую примесь, как мне кажется, следовало избежать, и сейчас важно погасить этот пожар, восстановить нормальные, хорошие отношения между Израилем и Россией», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров