Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и всему вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Государства Израиль — Дня независимости.

Воля наших народов, живущих в условиях исторической дружбы, взаимопонимания и уважения, является основой успешно развивающихся межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль.

Отрадно расширение масштабов азербайджано-израильских отношений, активное сотрудничество наших стран по ряду важных направлений.

Несомненно, открытие торговых и туристических офисов нашей страны в Тель-Авиве будет способствовать развитию нашего сотрудничества и росту контактов между людьми», — говорится в поздравительном письме.

Отмечая участие израильских компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, Ильхам Алиев сказал:

«Считаю, что есть хорошие возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества в сфере энергетики, высоких технологий, образования, военно-технической и других сферах. Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения традиционно дружественных отношений между нашими странами и в полной мере использовать потенциал нашего сотрудничества».

В завершение глава государства пожелал президенту Израиля крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а дружественному народу Израиля мира и благополучия.