Нашей главной обязанностью было изгнание армян с наших земель, и мы добились этого. Теперь обязанность каждого государственного чиновника – проявлять к близким наших шехидов, и в этом вопросе в обществе царит полная солидарность. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев в разговоре с членами семей шехидов в понедельник на церемонии открытия в Сабунчинском районе Баку нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны.

«Не только госструктуры, но и все пытаются оказать какую-то помощь семьям шехидов. У нас было также много ветеранов. У нас было более десяти тысяч раненых солдат и офицеров. Они также находятся в процессе восстановления. Им предоставили двести протезов самой последней модели, и они вернулись к нормальной жизни. Государство должно и будет делать то, что должно делать», — отметил он.

По его словам, некоторые семьи шехидов Первой Карабахской войны не обеспечены жильем.

«Да, выделено 12,5 тысяч квартир, но есть семьи, которые все еще стоят в очереди. Поэтому я сказал, что во-первых, мы уже начали строить дома для вынужденных переселенцев в Карабахе и Зангезуре. Они должны жить там.

Во-вторых, для решения проблем наших раненых военнослужащих и семей шехидов скоро мы предоставим эти прекрасные дома семьям шехидов. В прошлом году было предоставлено 3000 квартир, в этом году уже предоставлено 1500 квартир и в дальнейшем этот процесс будет продолжен. В этих квартирах есть все условия для проживания», — подчеркнул президент, отметив, что родственники шехидов всегда должны быть в центре внимания, чтобы в жизни семей шехидов не было проблем.

«Я как президент поручил это всем госучреждениям, и сегодня мои слова услышаны. Это наш долг», — добавил он.