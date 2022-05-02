Французские власти выступают за продолжение оплаты российского газа в евро или долларах и против перехода на расчеты в рублях. Об этом заявила в понедельник министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что Россия полностью в одностороннем порядке резко прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они отказались платить за контракты в рублях, потому что это шло вразрез с согласованным контрактом, — заявила она в эфире телеканала Бэ-эф-эм. — В ходе сегодняшних переговоров в Брюсселе мы намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами, а также напомнить о правилах контракта, которые нельзя просто так нарушать. Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами».

Министр заявила, что решение может быть принято только на европейском уровне и заявила, что ответственные за энергетику министры стран ЕС продолжат разработку общей политики, призванной снизить зависимость от российского газа. Она напомнила, что европейцы уже начали такую работу в сфере хранения газа и сейчас создают единый регламент в этой сфере, а также в области совместных закупок газа. По словам Помпили, это «поможет диверсифицировать поставки и меньше зависеть от России».

В понедельник в Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета ответственных за энергетику министров стран ЕС. Как сообщается на сайте Совета ЕС, министры обсудят ситуацию в сфере энергетики в ЕС в контексте конфликта на Украине. Решение о проведении встречи было принято в свете прекращения «Газпромом» поставок в Болгарию и Польшу, отказавшихся оплачивать поставки в рублях.