Президент Чехии высмеял «вторую армию мира».

«Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что русская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты», — заявил президент Чехии Милош Земан.

Напомним, Земан считался едва ли не главным союзником Владимира Путина в Европе. В 2015 году он единственный из глав государств стран ЕС приехал в Москву на празднование 70-летия Победы.