Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. События, которые разовьются в стране, также могут быть решающими и для Украины. Об этом пишет The Times.

Источники издания в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Ссылаясь на источник в украинской разведке, издание сообщает о том, что Кремль уже принял решение о нападении. Если же России удастся захватить контроль над страной, то Украина станет уязвимее с военной точки зрения.

Если Россия признает независимость Приднестровья, это будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы. Россия будет повторять «донбасский сценарий», поставлять туда оружие и захочет ее присоединить к своей территории.

Между тем российские спецслужбы рассматривают возможность организации беспорядков и мятежей в стране на фоне недовольства среди местных из-за роста цен.

Источники журналистов считают, что Россия также планирует осуществить высадку десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье.

Однако издание отмечает, что эти утверждения идут вразрез с мнением западных разведчиков, которые считают, что Россия не имеет достаточно возможностей, чтобы безопасно пролететь над ПВО украинцев на территории Одесской области. Также для поставки боеприпасов и усиления военных, россиянам необходимо создать сухопутный «коридор» из временно оккупированного Херсона через Николаевскую и Одесскую область.

Военную операцию могут осуществить ближе к 9 мая, когда президент Российской Федерации Владимир Путин может объявить о признании независимости Приднестровья. Также Россия может высадить десант одновременно с организацией беспорядков и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что Россия может иметь целью: оттянуть часть украинских бойцов на юго-западный фронт; остановить проевропейский курс Молдовы; напугать Запад.