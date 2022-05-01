Богатые россияне пытаются обменять свою элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае, отыскивая способы обойти финансовые ограничения, введенные после вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на риелторов.

По данным газеты, риелторы в эмирате уже несколько недель пользуются списком доступных вариантов, среди которых, в частности, есть лондонский особняк стоимостью 34 млн фунтов стерлингов и апартаменты стоимостью 8 млн фунтов стерлингов.

«Их предлагают россияне, которые готовы обменять свою лондонскую недвижимость на новое место жительства в Дубае, избегая при этом банковских переводов и финансового контроля.

Чтобы повысить привлекательность сделки, владельцы лондонских жилых площадей предлагают большие скидки», – говорят источники FT.

В настоящее время около 1000 человек и компаний попали под санкции, а другим угрожают дополнительные проверки, а также трудности денежных переводов и открытия банковских счетов, пишет газета.

При этом, в Дубае есть сомнения и в организации подобных соглашений, и в спросе: захотят ли резиденты ОАЭ идти на риск и заключать подобное соглашение, отмечает FT.

«Я очень сомневаюсь, что это может сработать: в Лондоне придется предоставить слишком много документов. Но это показывает, как далеко они [россияне] готовы зайти, чтобы уклониться от финансовой системы», — заявил бизнесмен из Дубая, которому список доступных в Лондоне вариантов показывал риелтор.

По словам одного из юристов, сложности с проведением сделки могут возникнуть из-за дополнительных платежей – гербового сбора и других комиссий в обеих юрисдикциях.

Другой специалист подчеркнул: если «продавец» не под санкциями, то подобные соглашения обмена можно заключать, они вполне законны.

Дубай стал любимым убежищем для богатых россиян и их состояния после начала вторжения РФ в Украину и санкций против РФ, пишет FT.

ОАЭ заняли нейтральную позицию и не стали применять к России ограничения.

«Мы видим приток российских клиентов с начала войны в Украине, и это побудило нас создать специальный российский офис для их обслуживания», — сказал партнер юридической фирмы BSA Ahmad Bin Hezeem&Associates в Дубае Майкл Кортбави.

Закрытие крупных международных юридических фирм в Москве также создало пул талантливых людей, доступных для найма, добавил он.

Основатель агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи сообщил FT, что его компания зарегистрировала резкий рост стоимости сделок в этом году: он связал это, в частности, с притоком россиян в Дубай.