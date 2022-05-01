Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Eтром и вечером 2 мая на некоторых участках автомагистралей Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Гилязи-Хызы, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Бахрамтепе-Биоясувар, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Евлах-Загатала, Шамкир-Гядабей, Хекери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м., сообщили в Национальной гидрометеорологической службе,