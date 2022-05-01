Президент США Джо Байден во время ужина в Ассоциации корреспондентов Белого дома, поблагодарил журналистов за смелость в освещении событий в Украине и за ее пределами, сообщает АР.

Президент отметил, что, нравится им это или нет, каждый из журналистов является оплотом демократии:

«Если вы когда-нибудь засомневаетесь в своей ответственности, не смотрите дальше того, что произошло в Украине. Журналисты рискуют и даже гибнут, чтобы показать миру то, что произошло на самом деле. В нашей демократии циркулирует яд… Растет дезинформация. Ваша свободная пресса важнее, чем когда-либо в прошлом веке».