Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью молдавскому телеканалу Digi 24, что в стране могут продолжиться провокации для дестабилизации ситуации.

По его словам, целью таких провокаций будет создание препятствий украинским войскам в Одессе и на западе Украины.

«Мы не видим неминуемых военных рисков в отношении Молдавии. Вместо этого мы ожидаем провокационные действия, действия под чужим флагом. <…> Именно поэтому мы крайне осторожны в своей поддержке и в отношении стран, находящихся под таким давлением, но, повторяю, мы не видим неминуемых рисков военного характера для Молдавии в данный момент», — сказал Джоанэ.