Будет проведена счетчикозация услуг ОАО «Азеристиликтеджхизат» по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Это отражено в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым распоряжении «О мерах по ускорению и повышению эффективности реформ в области теплоснабжения».

Согласно распоряжению, Кабинету Министров Азербайджана поручено в девятимесячный срок:

1. на основании предложений Министерства энергетики, согласованных с Министерством экономики и Министерством финансов, обеспечить принятие необходимых и безотлагательных мер с целью повышения эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Азеристиликтеджхизат», оптимизации его доходов и расходов, счетчикозации услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, восстановления и эксплуатации систем теплоснабжения и проинформировать об этом президента Азербайджана;

2. в целях рационального использования энергетических ресурсов и применения в строительных объектах оптимальных систем теплоснабжения обеспечить подготовку или усовершенствование технических нормативно-правовых актов, регулирующих сферу горячего водоснабжения и теплоснабжения, и проинформировать об этом президента Азербайджана;

3. на основании предложений Министерства энергетики представить президенту Азербайджана проект Закона Азербайджанской Республики «О теплоснабжении»;

4. решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.