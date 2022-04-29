Самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в ответ на вопрос, какой совет бы он дал Украине.

«Мне западные партнеры говорили: «Вы проиграли, должны смириться с оккупацией земель, вы должны пересмотреть свое отношение к своей территориальной целостности». Но я всегда отвечал отказом. Меня критиковали за непоколебимую позицию и негибкость в этом, но я всегда отвечал «нет», – подчеркнул глава государства.

«А второй совет – все время надейтесь на свои ресурсы и не обращайте внимание на резолюции международных структур, поскольку они не имеют никакой силы. 30 лет Армения не выполняла резолюции ООН о выводе войск с территории Азербайджана. Я понял, что мы — в меньшинстве, нам не помогут. Азербайджану нужна сильная армия, сильная экономика, что и было сделано. И нам было нужно новое поколение – поколение тех, кто пойдет до конца, сражаясь за территориальную целостность. Большинство этого поколения никогда не видело Карабах своими глазами…», – добавил он.