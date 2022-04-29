Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вызвавшие общественный резонанс «языковые патрули» в республике организованы профессиональными провокаторами.

«Имеющиеся факты так называемых «языковых патрулей» – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране», — сказал Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана в пятницу.

Вместе с тем, по его словам, в Казахстане следует повышать статус казахского языка, но нельзя ущемлять другие, в том числе русский.