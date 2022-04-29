Президент Ильхам Алиев спрогнозировал, когда Баку и Ереван наладят отношения.

«Мы будем сильнее в следующие десять лет, и я надеюсь, что тогда, может быть, через 10 лет все недоразумения и проблемы с Арменией будут решены. В то же время регион Южного Кавказа будет полностью интегрирован, и три страны региона уже будут иметь тесное сотрудничество», – отметил глава государства на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», состоявшейся в Университете АДА.