НАТО поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.

С данным заявлением выступил спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в ходе встречи с главой МИД Джейхуном Байрамовым,

Стороны также обменялись мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан продолжает партнерство с НАТО на основе взаимных интересов и равноправия, сославшись, в частности, на опыт участия нашей страны в миротворческих операциях Альянса.

Байрамов также рассказал о текущей ситуации в регионе, в частности о предпринятых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подготовке мирного соглашения, делимитации границы и открытию всех коммуникаций.

Хавьер Коломина в ответ отметил, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.