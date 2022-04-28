28 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломина.
Данную информацию приводит пресс-служба президента Азербайджана.
28 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломина.
Данную информацию приводит пресс-служба президента Азербайджана.
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