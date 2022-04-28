МИД Болгарии призвал граждан отказаться от поездок в Молдову из-за усложняющейся обстановки вокруг страны, в том числе и из-за терактов в непризнанном Приднестровье. Официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Учитывая усложняющуюся обстановку в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в страну», — говорится в сообщении ведомства. Болгарским гражданам, которые временно или постоянно проживают на территории Молдавии, рекомендовано скорейшим образом покинуть страну на личном транспорте.