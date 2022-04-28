Два вертолета столкнулись в Саратовской области во время учебного полета.

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг.

По предварительной информации, столкнувшиеся вертолеты были военными.

По уточненным данным, после столкновения один вертолет упал, на его борту было трое человек. Один из них погиб, второй спасся, судьба третьего пока не известна. При падении вертолет пропахал около 100 метров земли около лесополосы и развалился. Второй вертолет, по предварительным данным, смог вернуться на аэродром около поселка Соколовый.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил сообщение о падении вертолета. «На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь», — написал он в Telegram-канале.

