Верховный суд Италии постановил, что процедура присвоения отцовской фамилии при рождении ребенка является незаконной. Об этом сообщил The New York Times.

Отмечается, что с 2016 года в стране действовал закон, по которому родители могли дать ребенку две фамилии. Однако давать новорожденному только материнскую фамилию разрешалось исключительно матерям-одиночкам.

Согласно новым правилам, родители смогут выбрать несколько фамилий для ребенка или использовать только одну.

«Оба родителя должны иметь возможность участвовать в выборе фамилии, что является фундаментальным элементом личной идентичности», — заявили в Верховном суде Италии.