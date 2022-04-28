Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по одобрению Германией поставок тяжелого вооружения в Киев.

В своем телеграм-канале он написал, что «немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке».

«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», — заявил он.