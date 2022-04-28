Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%, соответствующий отчет обнародовал в четверг председатель регулятора Шахап Кавджиоглу.

«Прогноз инфляции на конец 2022 года был обновлен с 23,2% до 42,8%», — заявил он, выступая на «Информационном совещании по отчету об инфляции 2022-II».

Годовая инфляция в стране, по статданым, по итогам марта ускорилась до 61,14%.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.