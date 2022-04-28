В Бразилии выявлен новый вид штамма коронавируса «омикрон».

Об этом пишет газета Folha de Sao Paulo.

По данным издания, пациент — трехлетний ребенок из Сан Паулу. Образец был взят у него еще 16 февраля текущего года.

Как сообщили в лаборатории, где проводился тест, речь идет о мутации комбинированного варианта «омикрона» BA.1 и BA.2. В лаборатории утверждают, что мутация ранее не была идентифицирована нигде в мире и не была каталогизирована на Gisaid — платформе, объединяющей геномные данные о вирусе из более чем 70 государств.

Исследователи напомнили, что для признания мутации новым рекомбинантным штаммом необходимо не менее пяти образцов от разных лиц.