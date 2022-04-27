Подошел к концу мой официальный визит в Азербайджанскую Республику. Я благодарен за теплое гостеприимство.

Еще раз убеждаюсь, что у дружбы между Грузией и Азербайджаном, имеющей глубокие и прочные корни, есть большой потенциал для дальнейшего укрепления. Основная движущая сила для Грузии и Азербайджана — это развитие наших стран, нашего региона, улучшение благосостояния наших народов.

Обе страны исторически стремятся и много делают в этом направлении. Спасибо грузинским и азербайджанским дипломатам за вклад в углубление этих отношений, спасибо посольству Грузии за организацию визита в Баку и нашим азербайджанским друзьям за теплое гостеприимство.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.