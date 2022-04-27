Молдовское Бюро реинтеграции прокомментировало заявление советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном взятии под контроль непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает NewsMaker.

Власти Молдовы намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. В Бюро реинтеграции сослались на закон о правовом статусе региона.

«Там четко сказано, что урегулировать приднестровский конфликт можно политическим путем и лишь с помощью мирных решений, которые исключают военные и другие силовые действия. А также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и сохранения территориальной целостности Молдовы», – заявили в ведомстве.