Недруги формировали создание нового геополитического оружия, сделали ставку на русофобию, превращали Украину в Антироссию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании России.

По его словам, Россия «не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны».

При этом он пригрозил странам НАТО и Европы.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать: наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может никто похвастаться. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется», — сказал Путин.

«Наши офицеры героически выполняют свой долг, все задачи будут решены», — заявил также Путин. Так он прокомментировал итоги двух месяцев войны.