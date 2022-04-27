Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и российским «Газпромом» состоялся обмен предложениями и мнениями по созданию и эксплуатации сети КПГ (компримированного (сжатого) природного газа) для коммерческих грузоперевозок по транспортному коридору Север-Юг.

Об этом заявил заместитель генерального директора по инновациям ЗАО SOCAR PETROLEUM Эльнур Мустафаев на Всероссийском газомоторном форуме, прошедшем в Москве 21-22 апреля, сообщает Report.

На мероприятии в Москве обсуждались перспективы создания международных транспортных коридоров для природного газа, включая развитие коридора Россия-Азербайджан-Иран.