В январе-марте этого года в Азербайджане было добыто 11,8 млрд. кубометров природного газа.

Согласно информации Министерства энергетики, 3,5 млрд. кубометров газа было добыто с блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», 6,4 млрд. кубометров – с газоконденсатного месторождения «Шахдениз», 1,9 млрд. кубометров – компанией SOCAR.

«Продажи газа за границу за отчетный период составили 5,9 млрд кубометров. В Турцию было экспортировано 2,2 млрд. кубометров, в Европу – 2,6 млрд. кубометров, а в Грузию 1,1 млрд. кубометров газа», — говорится в сообщении.

Отмечено, что за отчетный период по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано более 4 млрд. кубометров газа.