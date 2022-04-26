Атаки объектов в РФ со стороны украинских военных Лондон расценит как вполне законный ответ на российскую военную агрессию. Об этом сказал в эфире радио «Time» заместитель госсекретаря парламента по вооруженным силам Британии Джеймс Хиппи.

«Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны.

Для Украины совершенно законно нацеливаться на «военные объекты в России», чтобы нарушить логистику», — сказал Джеймс Хиппи.

Он также добавил, что Украина имеет на это «вполне законное право».