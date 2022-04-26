Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля принял регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Генри Клюге.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля принял регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Генри Клюге.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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