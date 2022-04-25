Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш организует эвакуационный коридор для защитников и гражданских Мариуполя. Об этом сообщает AP.

В интервью глава МИД выразил обеспокоенность по маршруту поездки генсека ООН в Европу. Гутерриш собрался сначала посетить Москву, а лишь потом – Киев.

По мнению Кулебы, генеральный секретарь «должен сосредоточиться, прежде всего, на одном вопросе: эвакуации Мариуполя». На заводе «Азовсталь» в настоящее время находятся около 1000 мирных жителей и 500 раненых украинских бойцов.

«Это действительно то, на что способна ООН. И если он продемонстрирует политическую волю, характер и принципиальность, то это, надеюсь, позволит продвинуться вперед», – заявил министр.