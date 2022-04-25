Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как проходила эвакуация детей-сирот из Краматорска. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

По словам супруги украинского президента, воспитанники Краматорского центра социально-психологической реабилитации в возрасте от четырех до 16 лет детей были эвакуированы вместе с кошкой Соней. Дети, лишенные родительской опеки или сироты, уже приехали в Швейцарию.

«Кошка Соня едет в автобусе поочередно у всех на руках. Она — любимица и общий антистресс для воспитанников и воспитателей Краматорского центра социально-психологической реабилитации детей. На днях они уже во второй раз переехали из-за развязанной россиянами войны, которая надвинулась на их родной город. Сначала все 50 детей эвакуировались в Ивано-Франковск. А теперь по приглашению Миграционного офиса Швейцарии едут в эту страну через Будапешт. Их (и, конечно, кошку Соню) ждали автобусы, переводчики и педиатры, которых прислала Швейцарская Конфедерация, чтобы поездка была максимально безопасной», — сообщила Зеленская.

Также она добавила, что детей разместили в кантоне Берн. Там для них организуют изучение немецкого языка, обеспечат реабилитацию и обучение в местных школах.

«Дети будут засыпать и просыпаться без сирен и тревог среди Швейцарских Альп. То, что их ждут лучшие школы и развитие, может подтвердить первая группа украинских деток из Каменского специализированного дома ребенка, которые уже обустроились в кантоне Во», — добавила Зеленская.