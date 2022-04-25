Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Дипломат напомнил, что 22 февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, «которая выводит двусторонние отношения на новый уровень». «Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации», — сказал Гончар в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что документ охватывает весь спектр двусторонних связей государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия (в том числе в топливно-энергетической и финансовой сферах).

«Сама логика и интенсивность российско-азербайджанского сотрудничества подвела нас к закономерному повышению уровня двусторонних отношений. Весьма символично, что Декларация о союзническом взаимодействии подписана в 30-летний юбилейный год установления дипотношений», — резюмировал дипломат.