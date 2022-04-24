Британия заявила о поддержке Украины в войне против Российской Федерации. По словам главы МИД Элизабет Трасс, ее страна не успокоится, пока глава Кремля Владимир Путин не потерпит поражение.

Об этом на написала в своем Twitter-аккаунте.

«Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия делает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит», — пишет министр Британии.