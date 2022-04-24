Крупнейший мировой производитель алмазов – российская «Алроса» – на этой неделе отправил делегацию в Индию, чтобы обсудить с местными клиентами и трейдерами возможность поставлять алмазы в страну в обход санкций, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По их словам, на встрече в частности обсуждались продажи российских алмазов за рубли или рупии.

Впрочем, для достижения договоренности нужно согласие индийского правительства, которое в переговорах не участвовало, отмечает агентство.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время из-за введенных против «Алросы» ограничений полностью прекратились поставки драгоценных камней из РФ в индийский город Сурат — мировой центр огранки алмазов.

Индийские банки не могут или не хотят обрабатывать платежи российских компаний, объясняет агентство. Перебои в поставках уже сказались на цене драгоценных камней: на прошлой неделе начала расти стоимость мелких алмазов, на которых специализируется «Алроса».