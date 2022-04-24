Сегодня во Франции пройдет второй тур президентских выборов.
Избирательные участки откроются в 08.00 по местному времени.
Избирательные участки закроются в крупных городах в 20:00, а в остальных населенных пунктах в 19:00.
Сегодня во Франции пройдет второй тур президентских выборов.
Избирательные участки откроются в 08.00 по местному времени.
Избирательные участки закроются в крупных городах в 20:00, а в остальных населенных пунктах в 19:00.
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