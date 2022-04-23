В Буче нашли 412 тел погибших за время оккупации, теперь стоит задача идентифицировать каждого, сообщил 23 апреля мэр города Анатолий Федорук.

«У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс – сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады. Цифра, которую имеем на сегодняшний день – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, работающих без выходных. Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи», – сообщил Федорук.