Ужасы войны мне близко знакомы еще с 2014 года. После Евромайдана я записался в добровольческий батальон «Карпатская сечь» и воевал в 2015-2016 годах с сепаратистами в Донецкой области. Об этом Minval заявил уроженец города Чернигов азербайджанского происхождения Юнис Аскеров.

По его словам, Чернигов в ходе военного вторжения России выстоял потому, что в городе было много жителей, которые прошли военную закалку в зоне АТО. «Часть жителей города уехала до того как российская армия разбомбила мосты. В основном российская артиллерия стреляла по объектам жизнеобеспечения Чернигова. Уничтожались насосные станции, трансформаторные узлы, канализационные коллекторы, отопительные станции. Но Чернигов выстоял. В основном те бронированные колонны, которые шли на город недобирались до Чернигова благодаря волшебной птичке под названием «Байрактар»», — отметил он.

Аскеров отметил, что в обороне Чернигова активное участием принимали местные азербайджанцы. «Представители азербайджанской диаспоры, вооруженные своим охотничьим оружием организовали отряд территориальной самообороны и создали блокпосты с целью охраны территории проживания в жилых кварталах. В обороне города принимали активное участие все жители, даже армяне стояли плечом к плечу с азербайджанцами, защищая общий дом», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время Чернигов обеспечен электричеством и водоснабжением. «Практически уже по всему году есть электричество и бесперебойное обеспечение холодной водой. Восстанавливают работу тепловой станции, пока только часть домой обеспечена отоплением и горячей водой. В селах ситуация сложнее. Оккупанты, уходя, заминировали буквально каждый куст. В селах жители бояться ходить даже в огород. Все поля и леса усеяны минами. В настоящее время ведется разминирование центральных дорог. Сейчас Чернигов в относительной безопасности, периодически звучит сигнал воздушной тревоги. По райцентрам области летят крылатые ракеты. В приграничных территориях периодически идут бои, границу пытаются пересечь разведывательно-диверсионные группы. Здесь врагу был дан достойный отпор, жизнь постепенно налаживается в Чернигове. С Божьей помощью, мы отстоим все свои земли и прогоним врага», — заявил Аскеров.

Асиф Айдынлы