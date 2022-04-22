Папа Римский Франциск отменил запланированную на июнь встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме, он выразил сожаление в связи с принятием такого решения на фоне происходящего на Украине. Об этом понтифик заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion.

«Наша дипломатия понимала, что эта встреча в это время может привести к большой путанице. Я всегда выступал за межрелигиозный диалог <…> Такую же политику я продвигаю в Ватикане. Как вы уже много раз слышали от меня, для меня согласие важнее конфликта», — сказал папа Римский.

Это была бы вторая встреча глав Ватикана и РПЦ после той, что прошла в Кубе в 2016 году.