Очередное вымогательство денег путем угроз и шантажа зарегистрировано органами внутренних дел в Наримановском районе Баку.

Как сообщили в правоохранительных органах, 37-летняя жительница столицы (имя не называется по понятным соображениям) обратилась с жалобой в Главное управление полиции города Баку и показала, что знакомый Джамиль шантажирует ее с октября 2021 года. Мужчина грозится разместить видеокадры интимного характера и телефонные переписки в социальной сети и тем самым опозорить ее. В обмен на молчание шантажист потребовал у своей жертвы деньги. Известно, что женщина уже выплатила вымогателю 3 400 манатов и только после этого пошла в полицию.

В настоящее время правоохранители работают над выявлением вымогателя и привлечением его к уголовной ответственности.

За последние годы в Азербайджане участились случаи вымогательств при помощи интернета и соцсетей. В правоохранительных органах выявляют всех обвиняемых в аналогичных преступлениях и привлекают их к ответственности, но в то же время рекомендуют гражданам быть осторожными и морально устойчивыми, чтобы не навредить себе.

Единственный верный выход для тех, кто столкнулся с вымогательством денег, — это вовремя обратиться в полицию, потому как выполнение требования преступника не даст гарантию, что в будущем шантаж не повторится вновь.

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