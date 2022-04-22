Армия РФ во время второй фазы «спецоперации» планирует установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной, обеспечить коридор в Крым, сообщил и.о. замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев.
«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», — заявил он.
По его словам, контроль над югом Украины даст вооруженным силам России «с», где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
А эти русскоязычные ее просили?
Интересно, а если в Англии будут «притеснять русскоязычных», туда тоже российские танки направятся? Или кишка тонка? А то в Европе уже русских притесняют. Это, конечно, дикость со стороны «цивилизованной» Европы, но интересно, как Россия заступаться будет? Или «не заметит»?