Армия РФ во время второй фазы «спецоперации» планирует установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной, обеспечить коридор в Крым, сообщил и.о. замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев.

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», — заявил он.

По его словам, контроль над югом Украины даст вооруженным силам России «с», где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».