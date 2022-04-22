За день до визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что предстоящая в Кремле встреча будет носить важное значение с точки зрения нынешней международной обстановки. По этой причине армянская оппозиция и карабахские сепаратисты были обеспокоены тем, что Пашинян в Москве может подписать неприемлемый для Армении какой-либо документ. Об этом Minval заявил азербайджанский политолог, глава Центра политических исследований «Атлас», политолог Эльхан Шахиноглу.

По его словам, карабахский клан и сепаратисты имеют тесные связи с Россией. «Несмотря на это на фоне затяжной войны в Украине они могут посчитать, что Кремль также как и Брюссель может обязать Пашиняна признать территориальную целостность Азербайджана.

На Пашиняна началось давление с разных сторон. Один из лидеров оппозиции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян организовал бессрочную акцию в центре Еревана. Ванецян уже выполняет поручения экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Среди поддержавших акцию есть экс-глава МИД Ара Айвазян, назначенный на этот пост Пашиняном. В беседе с журналистами Айвазян попытался доказать, что Пашинян врет. Экс-глава МИД Армении подчеркнул, что во время его службы на посту министра от международного сообщества не было призыва снизить планку по карабахскому вопросу. Среди выразивших свой протест Пашиняну есть и другой экс-глава МИД – Вардан Осканян.

В своей последней статье он сравнил экс-президента Левона Тер-Петросяна и Пашиняна. По словам Осканяна, «Тер-Петросян был убежден, что возвращение прилегающих к Карабаху районов, за исключением Лачина, исходит из национальных интересов Армении… А ссылка на статус Карабаха обязательно будет включать принцип территориальной целостности Азербайджана, поэтому на данном этапе предпочтительнее воздержаться от обсуждения вопроса статуса… Пашинян, судя по всему, склонен признать Карабах в составе Азербайджана…».

Осканян выступает против подписания мирного договора с Азербайджаном. Он также считает, что отсылка Пашиняна на мнение международного сообщества является неверной», — заявил эксперт.

Шахиноглу отметил, что по сообщению армянской прессы, за день до визита Пашиняна в Россию, в Ереван прибыли лидеры карабахских сепаратистов Араик Арутюнян и Виталий Баласанян.

«На встрече с Пашиняном они требовали от него, чтобы тот не отступал от позиции «независимости» Карабаха. Обычно Пашинян после своих зарубежных визитов встречался с карабахскими сепаратистами и заявлял им о том, что учитывал их позиции. В этот раз Пашинян встретился с ними до своей поездки в Москву. Здесь возникает логический вопрос – почему он встретился с ними до поездки? Ведь между ними есть разногласия по поводу будущего Карабаха. Видимо, этим путем Пашинян хотел довести до зарубежных кругов, чтобы те не сильно настаивали по поводу заключения мирного договора с Азербайджаном, так как на него оказывается давление со стороны карабахских сепаратистов», — заявил эксперт.

По его мнению, мессидж Брюсселя адресованный Пашиняну ясен: Он должен признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от «статуса» Карабаха.

«Если Москва повторила то же самое, то можно было считать вопрос закрытым. Однако Кремль не повторил требования Брюсселя. В преддверии визита в Москву Пашинян позвонил глава Европейского совета Шарль Мишель. Согласно сообщению пресс-службы армянского премьер-министра, в ходе телефонного разговора стороны осуществили обмен мнениями по поводу реализации договоренностей, достигнутых во время встречи 6 апреля в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также по вопросам повестки отношений между Арменией и ЕС.

Этот телефонный разговор обеспокоил Кремль. Провластные российские эксперты оценили этот разговор как враждебный шаг Брюсселя против Москвы. На открытой для прессы части встречи Путина и Пашиняна, российский лидер заявил, что в Карабахе еще существует много проблем. Этим хозяин Кремля продемонстрировал, что детально знает ситуацию в регионе. Да проблемы в Карабахе имеются и их создают совместная деятельность карабахских сепаратистов и российских «миротворцев».

Из заявления Путина ясно, что он отдает приказы по увеличению российских постов и флагов в Карабахе. Путин также заявил, что обсудит с Пашиняном вопросы безопасности Карабаха. Этим он хотел сказать, что не воспринимает реальность того, что Карабах не имеет отношения к Армении. Если российский президент обсуждает относящуюся к Азербайджану карабахскую тему с армянским премьером, то здесь нет хороших побуждений», — считает эксперт.

Политолог отметил, что официальная информация по итогам визита Пашиняна не совпадает с предпринимаемыми шагами Москвы.

«С окончания Второй карабахской войны Кремль распространяет новости с одинаковым содержанием, однако нет серьезных итогов. При посредничестве Кремля не ускорились переговоры по определению границы, а также не достигнуто продвижения в вопросе разблокировки коммуникаций.

Поездка в Москву Пашиняна, а еще ранее главы МИД Армении Арарата Мирзояна имеет перед собой единственную цель: Кремль хочет торпедировать посредничество Евросоюза.

Брюссель в курсе планов Кремля и понимает, что Москва путем давления на Ереван может сорвать процесс. С этой целью Шарль Мишель и звонил Пашиняну перед визитом последнего в Москву, чтобы тот не позволил Кремлю нарушить планы Брюсселя.

На Южный Кавказ также был послан спецпредставитель ЕС по региону Тойво Клаар. На встрече с ним Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку придает значение полезному посредничеству Брюсселя. В принципе Пашинян также хочет воспользоваться посредничеством Брюсселя, но ему мешают Кремль и пророссийские силы в Армении», — считает эксперт.

Касаясь деятельности МГ ОБСЕ, Шахиноглу отметил, что после Второй карабахской войны не стало нужды в деятельности этой структуры. « За 28 лет деятельности этой структуры сопредседатели МГ ОБСЕ совершали визиты в регион, готовили различные программы по урегулированию конфликта, которые не дали никаких результатов. Власти Азербайджана заявили о том, что не будут продолжать диалог с МГ ОБСЕ.

Из-за украинского кризиса США и Франция применили санкции против России. Москва включила США и Францию в список недружественных стран. Москва не контактирует с Вашингтоном и Парижем. В этой ситуации эти три страны не могут совместно действовать на Южном Кавказе.

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Мирзояном заявил, что из-за отсутствия у России диалога с Францией и США в нынешних условиях деятельность МГ ОБСЕ невозможна.

Это заявление Лаврова усилило аргумент Баку, а Ереван остался недоволен этим, так как власти Армении хотели продолжения деятельности МГ ОБСЕ.

Таким образом, США и Франция остались в стороне от карабахской темы, что отвечает интересам Азербайджана. После Второй карабахской войны Баку не желает иностранного вмешательства в карабахский вопрос. Азербайджан согласен только на участие и посредничество мировых держав и международных организаций в процессе армяно-азербайджанских переговоров», — заключил он.