Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в четверг одобрил резолюцию о приостановке статуса России в качестве наблюдателя при организации из-за ситуации вокруг Украины.

«25 голосами за Постоянный совет ОАГ одобрил резолюцию «О приостановке статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ. Против отдано 0 голосов, восемь воздержавшихся, один отсутствовавший», — говорится в сообщении на странице организации в Twitter.

При голосовании воздержались Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины. В списке проголосовавших за значится Венесуэла, однако в организации от страны голосовал представитель, назначенный оппозицией, а не правительством.

В тексте одобренного документа говорится, что организация «немедленно приостановит статус Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ, <…> до тех пор, пока российское правительство не прекратит военные действия, не выведет все свои вооруженные силы и военную технику из Украины в пределах ее международно признанных границ и не вернется на путь диалога и дипломатии».