Транспортный коридор «Север — Юг» обеспечит развитие торгового оборота России и логистику поставок продукции. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в ходе совещания о социально-экономическом развитии Дагестана.

«Вот тот транспортный коридор «Север — Юг», о котором мы раньше говорили, он на сегодняшний день приобретает свою актуальность. Мы пониманием, что с закрытием границ и возможностей обеспечивать торговый оборот в том объеме, который был ранее с западными странами, новым маршрутом, обеспечивающим развитие торгового оборота и логистику поставок продукции, является транспортный коридор «Север — Юг». И, мне кажется, это ключевая задача, которую нам необходимо реализовать», — отметил Новак (цитата по ТАСС).

Вице-премьер подчеркнул, если ранее задача развития транспортного коридора стояла на перспективу, то теперь приобретает срочный характер, так как маршрут станет основой транспортного сообщения России.