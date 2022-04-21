Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о достижении главной цели в Мариуполе после того, как президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в городе. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход — сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия», — написал Кадыров, комментируя приказ об отмене штурма «Азовстали».

При этом глава Чечни указал, что депутат Госдумы Адам Делимханов, заместитель командира полка полиции республики полковник Султан Рашаев и его брат Халид Кадыров еще вчера планировали штурм завода.