Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил, что более не собирается встречаться лицом к лицу с президентом государства Зораном Милановичем, передает Euractiv. По его словам, он прекращает все контакты с главой страны после «возмутительной атаки» на правящую партию «Хорватское демократическое содружество» (ХДС).

«Мы не намерены встречаться с ним в формате Совета национальной безопасности. Мы не собираемся встречаться с ним лицом к лицу, однозначно. Мы не собираемся терять время и вступать в физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом относиться к политической партии, правительству и многим из нас по отдельности», — заявил Пленкович.

Как отметил премьер, Миланович заподозрил ХДС в связях с бывшей секретной службой Югославии, что не соответствует действительности. С точки зрения Пленковича, президент Хорватии является «манипулятором, вандалом и человеком с пророссийскими взглядами».

«Я не знаю, является ли он их (России) агентом или нет, однако ущерб, который он нанес Хорватии во внешней политике за последние два месяца, огромен <…> Мы будем бойкотировать его», — резюмировал премьер.