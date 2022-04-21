Взрыв прогремел около здания Молодежного фонда в Стамбуле, на месте обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства .
Согласно полученной информации, около 05:30 утра перед филиалом Фонда на улице Дженгиз Топел в Хюрриет Махаллеси произошел взрыв. Хотя в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, зданию был нанесен ущерб.
На место происшествия прибыло большое количество нарядов полиции и групп по обезвреживанию взрывчатых веществ. Осмотрев место происшествия, бригады установили, что причиной взрыва стала самодельная бомба.
По камерам наблюдения было выявлено, что неизвестная женщина пришла к входу в отделение Фонда рано утром и оставила самодельную взрывчатку.
Полиция начала операцию по задержанию подозреваемой.
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