Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Москву «отнестись с милосердием» к британским пленным в Мариуполе, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление премьер сделал в ходе выступления перед депутатами Палаты общин британского парламента.

По словам Джонсона, британцы Пиннер и Эслин были военнослужащими вооруженных сил Украины, а не наемниками.

Несмотря на это, премьер-министр подчеркнул, что Лондон выступает против того, чтобы граждане Великобритании отправлялись в Украину участвовать в боевых действиях.

При этом отмечается, что политик не стал говорить о возможном обмене плененных британских граждан.