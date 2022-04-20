Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливостью то, что Украине приходится просить у союзников их вооружение, которое они хранят на складах. Он назвал защиту свободы украинского народа моральным долгом союзников.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении президента Украины.

«В каждом контакте с лидерами, я акцентирую на одной истине: это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Если у них есть оружие, которое нужно здесь и сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы здесь и сейчас, то это их моральный долг помочь защитить свободу, помочь спасти жизни тысяч украинцев», — заявил Зеленский.