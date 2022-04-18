Житель города Буча Киевской области Илья Навальный, которого нашли расстрелянным в братской могиле среди сотен других жертв, оказался дальним родственником российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом BBC News Украина сообщил их общий родственник, староста села Новое Залесье Павел Навальный.

«Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед», — сообщил Павел Навальный.

Сам Павел является троюродным братом русского оппозиционера. По его словам, другие, гораздо более близкие родственники Навального, во время российского захвата Киевской области не пострадали.

Известно, что у оппозиционера Алексея Навального есть украинские корни и родственники в Киевской области.

Ранее издание Bild писало, что российские военные, находясь в Буче, застрелили местного жителя Илью Навального. Возле тела обнаружили раскрытый паспорт

Эксперты установили, что у него пулевые ранения в грудь и голову. Его тело нашли в могиле у церкви в Буче.